Raubüberfall in Wohlen: Diese zwei Männer werden von der Polizei gesucht

Die Kantonspolizei veröffentlichte am Dienstag das Bild von zwei verdächtigen jungen Männern. Laut Polizeimeldung sind die Verdächtigen zwischen 1.65 und 1.70 m gross und trugen zur Tatzeit graue Kapuzenpullover und Trainerhosen. Beide hatten ihr Gesicht vermummt und sprachen Schweizerdeutsch.

Die beiden Männer stehen unter Verdacht am Donnerstag, 19. März, um 17.40 Uhr das Lebensmittelgeschäft Duss an der Jurastrasse in Wohlen überfallen zu haben (die AZ berichtete). Sie waren mit einem Messer bewaffnet und klauten alkoholische Getränke.

Da die Tat nach wie vor ungeklärt ist, sucht die Kantonspolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten nach Personen, die die Tatverdächtigen erkennen oder denen die beiden während der Tatzeit aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 062 835 80 26 entgegen.

Polizeibilder vom April