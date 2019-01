Seine Facebook-Posts sorgten schweizweit für Empörung und führten zu seiner Beurlaubung, nun sind die Zwangsferien des Boswiler Gemeindeschreibers zu Ende. Das Strafverfahren gegen Daniel Wicki wurde eingestellt.

«Es war damit zu rechnen, aber dass die Staatsanwaltschaft das so schnell abschliessen will, hat mich schon ein wenig überrascht», sagt Reto Karich, Präsident der SP Boswil, gegenüber «Tele M1». Karich hatte wegen Wickis zweifelhaften Äusserungen Strafanzeige eingereicht.

Nun kam die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten zum Schluss, dass Straftatbestände der Rassendiskriminierung und der öffentlichen Aufforderungen zu Verbrechen oder Gewalttätigkeiten nicht erfüllt sind. Seit gestern ist Daniel Wicki als Gemeindeschreiber von Boswil wieder zurück an seinem Arbeitsplatz.

«Wenn jemand in der Privatwirtschaft einen solchen Reputationsschaden verursacht, dann ist er nicht mehr tragbar», sagt Karich. Ob die Gemeinde dies anders sehe, könne er nicht beeinflussen: Die SP ist nicht im Boswiler Gemeinderat vertreten. Dennoch fügt er an: «Es ist das Eine, ob er in der Gemeinde weiterhin beschäftigt wird, aber ich finde, als Gemeindeschreiber müsste er zurücktreten.»