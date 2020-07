Lenker überholt trotz Gegenverkehr einen Lastwagen: Drei Fahrzeuge verunfallt

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, kurz nach 13 Uhr, in Dottikon. Von Hendschiken in Richtung Dottikon fuhr ein 38-jähriger Autolenker, welcher an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen eines Lastwagens ansetzte.

Aus der Gegenrichtung kam im selben Moment ein Auto. Dieser Lenker konnte trotz umgehender Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern.



Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand jedoch grosser Sachschaden.



Der Unfallverursacher musste sein Führerausweis auf der Stelle, zu Handen der Entzugsbehörde, abgeben.

Die Polizeibilder vom Juli: