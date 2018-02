Zibbz, die Geschwister Corinne «Co» Gfeller (32) und Stee Gfeller (30) aus Boswil, sind in der Schweizer Musikszene keine Unbekannten. Zum ersten Mal haben die beiden bei Gölä auf sich aufmerksam gemacht. Stee als Drummer, Co als stimmgewaltige Background-Sängerin. Im aargauischen Boswil aufgewachsen, haben sich die beiden selbständig gemacht und leben heute in Los Angeles und Gisikon. Für ihren „ESC“-Song „Stones“ haben sich die beiden mit Laurell Barker zusammen getan. „Stones“ ist ein Power-Song, massgeschneidert für die kraftvolle, rauchige Stimme von Co Gfeller.