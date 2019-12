Feuerwehrkommandant zur Brandserie: «Man rechnet schon damit, dass das Natel in der Nacht läutet»

Am Freitagabend wurden in Merenschwand gleich mehrere Brände gelegt. Kurz nach 9 Uhr zündete die Täterschaft ein Mehrfamilienhaus an, Rauch drang aus der Garage und aus dem Dach. Bemerkt wurde der Brand von Corina Richter, die nebenan wohnt und selbst in der Feuerwehr ist. Nach der Alarmierung begann sie selber mit den Löscharbeiten.

Gegenüber TeleM1 sagt sie: «Man hat kein gutes Gefühl, gerade wenn man kleine Kinder hat, hat man schon ein bisschen Angst.»

Nur wenige Stunden später muss die Feuerwehr erneut ausrücken. Ein Schopf brennt. Noch während die Feuerwehr mit Löschen beschäftigt ist, bemerkt sie, dass aus der Einstellhalle vom Haus nebenan ebenfalls Rauch dringt. Ein Autoanhänger brennt.