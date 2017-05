In der Nacht von Montag auf Dienstag, etwa um 3 Uhr, alarmierten Anwohner die Polizei: Mit einem Fahrzeug, das sie zuvor gestohlen hatten, waren die Täter in das Schaufenster der Bijouterie Saner gefahren. Diese befindet sich an der Marktgasse 31 in Bremgarten, nahe dem Spittelturm.

Wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage sagt, wurden die beiden mutmasslichen Täter bereits festgenommen. Es handle sich um zwei Asylbewerber, eine Patrouille habe die beiden Personen kurze Zeit nach dem Einbruch aufgegriffen und verhaftet. Die Kantonspolizei informiert im Verlauf des Tages ausführlicher zu dem Vorfall.

