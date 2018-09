Diverse Leservideos zeigen, wie Rauch aus Lüftungsschächten der Tiefgarage einer Neubausiedlung in Anglikon (Gemeinde Wohlen) aufsteigt. Der Brand ist mittlerweile gelöscht, wie Polizeisprecher Roland Pfister auf Anfrage erklärt.

Der Brand brach gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei in einem Auto aus. Schuld daran könnte die Elektronik sein. Brandermittler untersuchen den Sachverhalt.

Sicher ist, dass das Feuer auf zwei weitere Fahrzeuge übergriff. In der Folge kam es zu einer grossen Rauchentwicklung, die auf den Videos zu sehen ist.

Der Alarm wegen starkem Rauch in der Tiefgarage einer Mehrfamilienhaus-Überbauung an der Raimattstrasse in Anglikon ging um kurz vor 11 Uhr bei der Polizei ein. Zum Einsatz kam die Stützpunktfeuerwehr Wohlen. Die Feuerwehr hatte die Lage rasch unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei am Nachmittag mitteilt.

Gemäss Pfister prüfen Baustatiker am Sonntagnachmittag, ob die Decke der Garage einsturzgefährdet ist. Drei Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt. Gemäss den Bildern der Kantonspolizei dürften diese einen Totalschaden erlitten haben. Der Sachschaden beträgt mehrere 10'000 Franken. (jk)