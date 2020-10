BDWM-Strecke zwischen Bremgarten und Wohlen kurzzeitig unterbrochen: Unfall mit Strassenfahrzeug

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag, kurz nach 12.30 Uhr auf der Zürcherstrasse in Bremgarten. Die

44-jährige Lenkerin eines Land Rover wollte von dort nach links in die Zugerstrasse einbiegen. Dabei musste sie die Bahnlinie überqueren, übersah jedoch das Rotlicht und den herannahenden Zug. In der Folge prallte dieser in die Seite des Wagens und schob ihn zur Seite.

Verletzt wurde niemand. Insbesondere am Auto, aber auch am Triebwagen entstand beträchtlicher Schaden. Bis zur Bergung des Fahrzeuges gegen 14 Uhr blieben der Bahnverkehr unterbrochen und die Zugerstrasse gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.

Aktuelle Polizeibilder vom Oktober 2020: