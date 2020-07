Audi-Lenker fährt Verkehrsschild um und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Wohlen auf der Farnstrasse beim Abzweiger Büelisacker. Ein weisser Audi kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Verkehrstafel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr die Person in unbekannte Richtung weg.

Es entstand einen Sachschaden in der Höhe von 5'000 Franken.

Die unbekannte Person sowie Auskunftspersonen, welche Angaben zum Unfall machen können, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Muri (Tel. 056/675'76'20) zu melden.

