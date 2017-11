Gegen die Verfügung des Veterinäramtes reichte er Beschwerde ein und kämpfte sich bis vors Bundesgericht. Dieses kam aber ebenfalls zum Schluss, «dass die umstrittenen Spaziergänge mit einem nicht vertretbaren (Rest-)Risiko für die Bevölkerung und andere Tiere verbunden sind» und bestätigte im Juli 2003 endgültig das Verbot von Spaziergängen mit dem Leoparden.

Mysterium: Was ist mit «Ravi» passiert?

All das wollte Russi nicht wahrhaben: Er ging weiterhin mit «Ravi» in den Wald und wurde deswegen im Herbst 2003 beim Veterinäramt angezeigt. Noch während die Behörden den Vorwurf untersuchten, war der Leopard plötzlich verschwunden. Das Gehege in Otto Russis Garten war leer.

Was war passiert? Anfang Oktober soll der Leopard erneut einen Hund verletzt haben. Der Hundehalter reichte damals aber weder Anzeige ein, noch wollte er sich gegenüber der AZ zum Vorfall äussern.

In der Region kursierten danach hartnäckig Gerüchte, dass die Raubkatze nach dem letzten Zwischenfall gar nicht mehr am Leben sei. Bis heute ist nicht klar, was aus dem Leoparden geworden ist. Die traurige Ironie für den illegalen Spaziergänger Russi: Sollte er seine Wildkatze selber getötet haben, so wäre dies völlig legal gewesen.