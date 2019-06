Die Polizei hat am Dienstagmorgen sechs Schnellfahrer gestoppt – fünf davon in Würenlos, einer in Merenschwand. Ein 59-jähriger Zürcher musste seinen Führerausweis vor Ort abgeben: Er war im Ausserortsbereich mit 122 km/h unterwegs.

Ebenfalls verzeigt wurden zwei Lieferwagenfahrer und drei Autolenker, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Sie waren mit Geschwindigkeiten zwischen 115 und 118 km/h unterwegs.

Bereits am Wochenende nahm die Polizei fünf Temposündern den Führerschein auf der Stelle ab.

