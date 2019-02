Ein 71-jähriger Automobilist verursachte gestern Dienstag einen Selbstunfall. Der Ford-Fahrer fuhr auf der Dorfstrasse in Jonen und kam dann von der Strasse ab und kollidierte in der Folge mit einem Brückengeländer. Der Sachschaden an Auto und Geländer wird auf mehr als 25'000 Franken geschätzt. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Der Unfallfahrer, ein Schweizer aus der Region, stand unter Alkoholeinfluss. Die durch die Kantonspolizei durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von über 0,45 mg/l.

Die Kantonspolizei nahm dem Unfallfahrer den Führerausweis vorläufig zu Handen des

Strassenverkehrsamtes ab. Zudem wird er an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

