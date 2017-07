Die Schulklasse aus Zeihen wurde für die zweite Exkursion in den Eichwald von der Modulleiterin Helene Bigler Brogli (Jurapark Aargau) direkt beim Schulhaus abgeholt. Im Fokus standen an diesem Tag der Lebensraum des Glögglifroschs und wichtige Vernetzungsstrukturen. Die Wanderung vom Schulhaus zum Eichwald war 1.5 Kilometer lang, was der Strecke entspricht, die auch ein Glögglifrosch auf der Suche nach neuen, geeigneten Lebensräume zurücklegt. Auf dem Weg überwanden die Schüler diverse Hindernisse, wie Strassen oder Äcker und erlebten so unmittelbar, welchen Gefahren der Glögglifrosch jeweils ausgesetzt ist. Im Eichwald fanden die Kinder die Lebensraumstrukturen, die für die Wanderung der kleinsten einheimischen Kröte notwendig sind: Teiche, Tümpel, Hecken, Ast- und Steinhaufen. Der Revierförster Rolf Treier zeigte den Schülern bereitwillig den Plan, nach welchem die Forstarbeiter solche Strukturen schaffen und auf diese Weise ein Netzwerk durch das für Kleintiere schwer passierbare Kulturland legen.

Nach der Arbeit kommt der Stolz

„Das können wir auch", dachten sich die sechs Klassen und legten gleich selber Hand an. Die sechste und siebte Klasse aus Küttigen gingen zum Beispiel zur Stäglimatt und arbeiteten dort unter der fachkundigen Führung des dritten Jurapark-Modulleiters Jürg Meier einen halben Tag lang in der Natur. Zwei Teiche mit vielen Kaulquappen existierten bereits in dem ehemaligen Steinbruch. Aber damit sich der Glögglifrosch auch verstecken kann, braucht es noch einen Asthaufen und eine Steinlinse. Trotz der hohen Temperaturen arbeiteten die Schüler unermüdlich, trugen Äste zu einem Haufen zusammen, und schichteten Steine für die Steinlinse aufeinander. Am Nachmittag waren alle stolz über ihre Arbeit und überglücklich, dass sie dem Glögglifrosch helfen konnten.