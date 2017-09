Sie und Ihr Partner Rolf Arnet sind beide Aarburger. Aber: Passt so ein beschauliches Städtchen zu Ihrer stark und stetig wachsenden Firma?

Wir wachsen weiter, das stimmt schon. Wegzuziehen ist für uns aber kein Thema. Uns gefällt es hier, hier sind wir verankert. Ausserdem ist Aarburg verkehrstechnisch sehr gut gelegen. Ein Beispiel: Gestern hatte ich eine Sitzung in Zürich, morgen baue ich in Basel auf und am Wochenende bin ich dann im Tessin. Da ist ein zentraler Ausgangspunkt Gold wert.

Sie und Rolf Arnet sind immer persönlich mit dabei, wenn das Streetfood-Festival auf Tour ist. Klingt nach Wanderzirkus. Und zwei Zirkusdirektoren, die zum Rechten schauen.

Das hat schon etwas, denn wie erwähnt: Das «Streetfood» wächst zusammen, fast wie eine kleine Familie. Rolf Arnet und ich teilen uns die Daten aber auf. Wir haben beide Familie, und es ist für uns sehr zentral, dafür genügend Zeit zu finden. Deshalb ist es auch für uns kein Thema, rasant zu wachsen und nächstes Jahr 25 Streetfood Festivals zu machen oder so.

Mehr werden es 2018 aber sein?

Genau. Aber es kann auch gut sein, dass wieder einer wegfällt.

Und welcher?

(zögert) Momentan haben wir im Kanton Bern vier Events. Das ist zu viel. Wie wir es dann lösen, ob es in Bern nur noch eines statt zwei gibt oder in Biel oder Thun gar keines mehr – so weit sind wir nicht.

In Biel war ich selber. Mir schien, dass es nur wenig Publikum hatte.

Biel lief nur am Freitag sehr gut, ja. Samstag und Sonntag regnete es nur noch, was das Gesamtbild trist macht. Das Wetter ist für uns sehr wichtig. Für die Stände ist es nicht gut, wenn es zu heiss ist, aber es sollte auch nicht regnen. Was mich besonders beunruhigt, sind die Unwetter, die sich in meiner Wahrnehmung häufen. Wir drillen die Stände extrem drauf, dass alles gut gesichert ist.

Dieses Jahr organisierten Sie auch zum zweiten Mal das Gastronomische am Strandfest in Aarburg. Bleiben Sie dem Anlass weiter treu?

Wir sind einfach ein Partner des Nautischen Klubs, der das Fest organisiert, nicht die Veranstalter. Für mich war das Strandfest schon immer eine Herzensangelegenheit. Schon früher, als mein Grossvater noch Kassier bei den Nautikern war, ging ich gerne da hin. Für mich ist das ein sehr spezieller Anlass. Es bedeutet mir auch sehr viel, dass wir hier dabei sein können. Verglichen mit anderen Festen ist das jetzt nicht unsere lukrativste Einnahmequelle, aber in Sachen Herzensangelegenheit ist es sicher in den Top drei der Events. Wir arbeiten gerne in der Region. Letztes Jahr begleiteten wir das Nordwestschweizerische Schwingfest in Fulenbach und hatten dort auch eine ausverkaufte Arena. Das war ein speziell cooles Erlebnis für uns.

Den Appetit verdirbt Ihnen aber, dass ansässige Gastronomen Sie beschimpfen, Sie würden ihnen die Kundschaft wegnehmen.

Wir haben da sehr gemischte Erfahrungen gemacht. In den Innenstädten, auch in Aarau, ist es schon vorgekommen, dass wir zuerst nicht willkommen waren. Aber: In Olten klatschen alle drei Mal in die Hände, wenn wir kommen. Und auf dem Festperimeter haben wir sogar Beizen, die uns auf freiwilliger Basis noch einen Beitrag abgeben, weil sie sagen: «Hey, ihr füllt uns die Hütte drei Tage.» Auch in der Bar Rouge in Basel jubelt man auf, wenn wir kommen, weil die Leute, nachdem sie bei uns gegessen haben, jeweils noch in die Bar gehen, um dort zu feiern. In der Mehrheit der Fälle ist es so, dass wir nach dem ersten Mal, wenn noch Ängste vorhanden sind, jeweils sehr willkommen sind.

Wie erwähnt gibt es aber auch Nachahmer. Organisationen, die sich ebenfalls Streetfood Festival nennen, aber nicht das Original sind.

Es ist immer so, dass, wenn man mit einem Projekt Erfolg hat, es dann Nachahmer gibt. Die Leute, unsere «Fan-Base», wissen aber inzwischen, wo grosse und seriöse Festivals stattfinden und was eher lieblose Nachmache ist. Die Spreu hat sich ein bisschen vom Weizen getrennt. Was uns mehr Sorgen macht, ist, dass jedes Fussballtournierchen, das drei, vier Essensstände hat, diese gleich mit «Street Food» anschreibt. An und für sich hat das nämlich nichts mit dem zu tun, das wir machen.

Und könnte dem «Brand» schaden.

Genau, richtig. Aber wir haben uns schon ein Image aufgebaut, durch das die Leute wissen, dass sie bei uns die oberste Qualität an Streetfood erwartet. Auch nebst dem Essen. Zwei Beispiele: Es sind jede Stunde vier bis fünf Reinigungsleute unterwegs, die die Tische sauber halten und abräumen. Und wir haben komplett Mehrweg bei allen Bechern.

Und ein Anti-Food-Waste-Projekt …

Genau. Das haben wir auf diese Saison komplett aufgegleist, gemeinsam mit der Jungen Wirtschaftskammer Schweiz (JCI), deren Leute den Food nach dem Festival noch weitergeben, zum Beispiel an die «ChoschtBar» in Zofingen und die «Äss-Bar». Institutionen, die das nachher auch wirklich noch verwerten. Das ist extrem sinnvoll. Wir unterstützen sogar Nachahmer, indem wir ihnen die nötige Infrastruktur, Schürzen, Behälter et cetera gratis zur Vergütung stellen. Das ist eben auch eine Herzensangelegenheit. Rentieren tut das nicht.

Und warum ist das Ihnen so wichtig?

Weil das vorzeitige Wegwerfen von Nahrungsmitteln eine Unsitte unserer heutigen Zeit und Gesellschaft ist. Ich bin persönlich natürlich schon zwei, drei Mal an eine solche Situation geraten. Ich fand, dass wir da unbedingt etwas unternehmen müssen.

Haben Sie das Gefühl, es geht weiterhin steil bergauf mit dem Streetfood Festival. Kommen noch mehr Leute auf den Geschmack?

Ich glaube, der Trend bleibt auf dem Level, auf dem er jetzt ist. Auf der ganzen Tour mit den 14 Festivals haben wir 270 000 bis 300 000 Besucher. Von den Besucherzahlen her ist es nachher auch irgendwann nicht mehr realistisch, noch weiterzukommen. Das ist wie auf dem Heitern, oder? Irgendwann ist die Kapazität und Grösse erreicht. In den nächsten Jahren werden wir uns auf diesem Markt halten können, also, das wird weiterhin Bestand haben. Es gibt auch sehr viele Firmen, die Food Trucks über uns anfragen. Auch für unter der Woche oder ausserhalb von Grossevents. Ich denke, Streetfood wird künftig generell ein eigener Wirtschaftszweig sein in der Gastronomie. Es entsteht ein neuer, eigenständiger Gastrobranchenzweig.