Über der Gemeinde Bözen auf dem Ausläufer des Hessenbergs thront seit Jahrhunderten eine schmucke weisse Kirche, die das Ortsbild prägt. Ihre Geschichte ist eng mit derjenigen der Nachbargemeinden Elfingen und Effingen verknüpft und wurde von Hans Wassmer im Buch «Die Geschichte des Dorfes Bözen» niedergeschrieben.

Es wird angenommen, dass die erste Kapelle in Bözen um das Jahr 1000 n. Chr. erbaut wurde. Sie war der Mutter Gottes gewidmet und gehörte, wie die Kirche Elfingen, dem elsässischen Kloster Murbach. Weil dieses zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten geriet, wurde der Hof Elfingen 1291, mitsamt Kirche und vermutlich auch die Kapelle Bözen, an König Rudolf von Habsburg verkauft. Ein paar Jahre später ging alles in den Besitz des Klosters Königsfelden über.

1667 entstand die heutige Kirche

Der erste gesicherte Hinweis auf das Bestehen einer Kapelle findet sich in der Stiftungsurkunde von Herzog Leopold von Österreich von 1381. Darin steht, dass die Kapelle Bözen zu einer Nebenkirche von Elfingen erhoben wurde und einen eigenen Kaplan, nach heutiger Definition ein Hilfspriester, bekam. Später wurden die Aufgaben des Kaplans allerdings vom Elfinger Kirchherr übernommen.

Als sie unter Berner Herrschaft gerieten, änderte sich für die Gotteshäuser Bözen und Elfingen erst wenig, da die Berner die Zuständigkeit weiterhin dem Kloster Königsfelden überliessen. Doch 1528 bekannte sich Bern zu der Reformation und Königsfelden wurde aufgehoben. Auch Bözen, Effingen und Elfingen wurden evangelisch.

Als 1534 die Kirche Elfingen abgebrochen wurde, fand der Gottesdienst fortan in Bözen statt. Der Wohnsitz des Pfarrers blieb weiterhin, bis ins Jahr 1825, Elfingen. Der Dreissigjährige Krieg im 17. Jahrhundert hatte Auswirkungen auf Bözen. Zahlreiche evangelische Flüchtlinge suchten die Kapelle auf, Angehörige der fremden Truppen heirateten darin einheimische Frauen oder wurden auf dem Bözer Friedhof bestattet.

Allmählich wurde die Kapelle für die steigende Bevölkerungszahl zu klein. Zudem war sie in einem miserablen baulichen Zustand. Deswegen wurde sie 1667 abgebrochen und an ihrer Stelle entstand die Kirche in ihrer heutigen Form. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Kirche mehrmals renoviert. Ende der 1950er-Jahre wurden im Innern der Kirche nasse Stellen entdeckt, die sich ausbreiteten. Deshalb wurde das Gebäude 1958 komplett saniert. Bei den Arbeiten mit dem Pressluftbohrer nahm die Gipsdecke Schaden und musste durch eine Holzdecke ersetzt werden. Um einen Teil der Renovationsschulden zu tilgen, veranstalteten die Leute aus der Kirchgemeinde einen Basar und ein Dorffest.

Die Geschichte dieser Kirche hat Urs Frei in einem neuen Buch, «350 Jahre Kirche Bözen 1667–2017», zusammengefasst. Im mit zahlreichen Fotos illustrierten Werk wird neben der Geschichte auch über das Gebäude und das Inventar informiert. Das Buch kann für 45 Franken direkt beim Autor selbst bezogen werden. Er stellt es in der Jubiläumswoche am Montag, 11. September, um 20 Uhr in der Kirche Bözen vor.