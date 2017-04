Die Kollision, bei welchem ein 18-jähriger Töfffahrer tödlich verunglückte, liegt dem Unfallfahrer (73) noch tief in den Knochen. Der Rentner hat den 18-Jährigen in Schinznach-Bad beim Abbiegen übersehen. Als er auf die Hauptstrasse hinausfuhr, prallte der Töfffahrer heftig in die Seite des Autos.

«Es tut mir so leid – einen jungen Menschen umgebracht zu haben, damit habe ich sehr zu kämpfen», sagt der pensionierte Laborant aus Klingnau gegenüber «Blick». Er habe zuvor seine Frau in der Reha besucht und befand sich auf dem Weg nach Hause.

«Es war dunkel und hat Verkehr gehabt», erinnert er sich. Als jedoch von beiden Seiten keine Autos zu sehen gewesen seien, sei er auf die Hauptstrasse rausgefahren. In dem Moment prallte der 18-Jährige dem Rentner in die Seite. «Ich sah nur noch einen schwarzen Schatten von links und hörte einen Knall.»