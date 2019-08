Zwischen Beznau und Mettlen LU wird die Spannung der Stromleitung von 220 auf 380 Kilovolt erhöht. Das ist ein wichtiges Projekt im Rahmen des "Strategischen Netzes 2025". Damit sichert das verantwortliche Unternehmen Swissgrid die Energieverteilung und die Versorgungssicherheit insbesondere im Ballungsraum Zürich und in der Zentralschweiz.

Der rund 6,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen den Gemeinden Rüfenach und Habsburg ist das letzte, noch nicht ausgebaute Teilstück dieser Leitung. Speziell am Ausbau: Im Jahr 2011 hat das Bundesgericht entschieden, dass am Gäbihübel in Bözberg/Riniken auf einer Länge von 1,3 Kilometern ein Teilverkabelungsprojekt ausgearbeitet wird. Heisst: Hier kommen die Kabel in den Boden. Das ist schweizweit neuartig.

Zwölf Schwertransporte sind notwendig

Insgesamt zwölf Kabel werden parallel verlegt. Ein Kabel wiegt pro Meter 21 Kilogramm. Insgesamt beträgt das Gewicht der Kabel rund 380 Tonnen. Dafür sind zwölf Schwertransporte zum Übergangswerk Nord auf dem Gäbihübel notwendig. Diese werden von Brugg Cables durchgeführt. Das Übergangswerk Süd befindet sich in Villnachern.

