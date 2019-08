Der Mann, der am Samstag in Brugg seine vierjährige Tochter schwer verletzte, befindet sich in Haft, wie Fiona Strebel, Mediensprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft, auf Anfrage bestätigt. Gegen den Beschuldigten sei ein Verfahren wegen versuchten Mordes eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht eine dreimonatige Untersuchungshaft beantragt.

Der Angriff passierte beim Einkaufscenter Neumarkt – in Anwesenheit der Mutter und vor den Augen zahlreicher Passanten: Der 50-jährige Mann packte seine Tochter und schleuderte sie offenbar mehrmals zu Boden. Nach Angaben der Mutter erlitt die 4-Jährige einen dreifachen Schädelbruch. Das Mädchen befindet sich nicht in Lebensgefahr.