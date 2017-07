Wie sehr das Fusions-Thema den Effingern auf der Zunge brennt, wurde am Freitagabend bereits an der kurzen Ortsbürger-Gemeindeversammlung deutlich. «Schade, dass sich nicht mehr Bürger für eine gesunde Ortsbürgergemeinde einsetzen. Wird es bei einer Fusion überhaupt noch Ortsbürger geben?», fragte einer der 10 (von insgesamt 55 stimmberechtigten) Ortsbürgern im Untergeschoss der Turnhalle.

Kanton zahlt pro Gemeinde 30'000 Franken

Obwohl sie schon ein halber Jahr im Amt ist, war es die erste Gmeind in Effingen für Gemeindeschreiberin Barbara Kastenholz, der Nachfolgerin von Stefan Treier. Von 426 stimmberechtigten Einwohnern waren 51 anwesend. Eindeutig am meisten zu diskutieren hatten sie beim Bruttokredit von 250'000 Franken «für die Abklärungen betreffend möglicher Zusammenschluss der Einwohnergemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen» mit einer maximalen Kostenbeteiligung der Gemeinde Effingen von 97 500 Franken.

Da die anderen drei Gemeinden diesen Kredit bereits gutgeheissen hatten, reduzierte sich der Kostenanteil pro Gemeinde auf 62'500 Franken. Der Kanton übernimmt bei jeder Kommune 30 000 Franken, egal ob es zur Fusion kommt oder nicht. Somit dürften sich die effektiven Kosten für Effingen auf höchstens 32'500 Franken belaufen.

Bei Fusion gibt es 7 Mio. Franken

Gemeindeammann Andreas Thommen rief nochmals in Erinnerung, dass dieses Thema die vier Gemeinden schon längere Zeit beschäftige. Das kürzlich erarbeitete Entwicklungskonzept zeige unter anderem, dass der Bevölkerung ein attraktiver Wohnstandort in der Natur, eine gute Verkehrsanbindung sowie ein gutes Handwerker-Angebot wichtig seien. «Kommt es zur Fusion, gibt es vom Kanton einen einmaligen Beitrag von insgesamt gut 7 Millionen Franken oder 2800 Franken pro Kopf», erklärte Thommen. Dieser Kantonsbeitrag werde dann oft in Infrastrukturprojekte gesteckt, die man hinausgezögert habe.

Deshalb betonte Thommen mehrmals: «Die Abklärungen müssen ergebnisoffen angegangen werden. Ich will zuerst Zahlen sehen, bevor ich einer Fusion zustimmen kann.» Der Gemeinderat müsse strategische Entscheide treffen. «Selbst bei einem Nein zur Fusion hätten wir mit diesen vertieften Abklärungen immerhin eine gute Standort-Analyse. Das Geld ist nicht verloren», fuhr der Gemeindeammann fort.

«Am liebsten nur mit Elfingen»

«Man darf sich von den vorgelegten Zahlen nicht ködern lassen», sagte ein Stimmbürger in der Diskussion. «Wir haben eine friedliche Gemeinde. Nach einer Fusion haben wir nichts mehr», hiess es weiter. Ins Feld geführt wurde auch, dass Hornussen zehnmal mehr Sozialhilfe-Fälle als Effingen habe und man besser nur mit Elfingen fusionieren würde. Schwerste Bedenken habe sie, betonte eine Frau. «Ich glaube wir Effinger haben im Kopf, dass wir nicht fusionieren wollen. Wir sanieren dieses Jahr unser Schulhaus.» Auch in der Privatwirtschaft würden sich nie vier kranke Firmen zusammenschliessen.

Mit 39 Ja- zu 5 Nein-Stimmen wurde dem Antrag des Gemeinderats zugestimmt. Der Souverän hiess auch die anderen Traktanden gut. Weil das Quorum nicht erreicht wurde, unterstehen sämtliche Beschlüsse dem fakultativen Referendum.