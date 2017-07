Am Samstag kurz vor 17 Uhr fuhr ein 39-jähriger Indonesier auf der Autobahn A3 in Richtung Basel. Im Bözbergtunnel geriet er nach Polizeiangaben vom Sonntag aus noch unbekannten Gründen vom Normalstreifen quer über den Überholstreifen und kollidierte mit der Tunnelwand. Anschliessend fuhr er wieder zurück auf den Normalstreifen und hielt an. Es sei niemand verletzt worden – am Fahrzeug jedoch Totalschaden entstanden.

Wie die Polizei weiter mitteilt musste der Normalstreifen Tunnel während der Tatbestandsaufnahme und den Bergungsarbeiten, die bis 18 Uhr dauerten, gesperrt werden.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges eingeleitet. Dem 39-Jährigen wurde der ausländische Führerausweis aberkannt. Zudem wurde er an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt, so die Polizei