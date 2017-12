Zum ersten Unfall kam es kurz nach sieben Uhr auf der A3 bei Lupfig. Der 25-jährige Mann war in Richtung Zürich unterwegs, als er am Steuer einschlief. In der Folge prallte das Auto heftig ins Heck eines vorausfahrenden Sattelschleppers und kam danach auf der Fahrbahn zum Stillstand, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Der Unfallverursacher erlitt Verletzungen an der Schulter. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Am Auto sowie am Sattelanhänger entstand grosser Schaden.

Der zweite Unfall ereignete sich um 11.30 Uhr. Weil der Lenker kurz einnickte, verlor er auf der A3 bei Hornussen die Herrschaft über seinen Mercedes. Dieser stiess mit grosser Wucht gegen die Mittelleitplanke und wurde stark beschädigt. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei nahm beiden Unfallfahrern den Führerausweis ab.

