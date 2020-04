Einweggrill im Auto deponiert – am Schluss brannte es lichterloh

Der VW Golf stand in Kürze in Vollbrand und wurde ein Raub der Flammen. Auch zwei links und rechts daneben parkierte Autos wurden beschädigt. Der Schaden beläuft sich gemäss der Aargauer Kantonspolizei auf mehrere zehntausend Franken.

Nach ersten Erkenntnissen hatten der Autobesitzer und eine zweite Person an der Aare grilliert. Danach versorgten sie den Einweggrill im Kofferraum und gingen spazieren. Dabei könnte der vermeintlich erkaltete Grill den Brand ausgelöst haben. «Als die beiden Personen wieder zurück kamen, standen bereits zwei weitere Autos in Vollbrand», so Kantonspolizei-Mediensprecher Bernhard Graser gegenüber 20 Minuten.