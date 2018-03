Jedes Jahr am zweiten Samstag im März schlägt für junge Musikerinnen und Musiker im Volksschulalter aus den Bezirken Brugg, Zurzach und Laufenburg die Stunde der Wahrheit: Sie treten am Förderwettbewerb Prix Rotary vor Publikum auf und präsentieren sich einer Jury aus erfahrenen Musikpädagogen.

Für verschiedene Teilnehmende ist der Prix Rotary, der dieses Jahr zum zwanzigsten Mal organisiert wurde, zum Sprungbrett geworden für ein späteres Berufsleben als Musiker.

So erspielte sich der aus Remigen stammende 26-jährige Klarinettist Moritz Roelcke zweimal den Prix Rotary und ist heute als freier Berufsmusiker in der Schweiz und im Ausland tätig. «Die Wettbewerbe waren meine ersten Ernstsituationen. Ich habe gelernt, mich so zu fokussieren, dass ich eine Jury überzeugen konnte», sagt Roelcke.