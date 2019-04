Am Donnerstagabend haben die Projektverantwortlichen die Ergebnisse der zweiten Bevölkerungsumfrage verkündet: Sollten die Stimmbürger und der Grosse Rat Ja sagen zu einem Zusammenschluss von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH), so würde die neue politische Gemeinde ab 1. Januar 2022 Böztal und nicht wie in der ersten Umfrage ermittelt Oberes Fricktal heissen. An den bisherigen Ortsbezeichnungen, Adressen und Postleitzahlen wird sich mit der Fusion allerdings nichts ändern. Der neue Gemeindename Böztal wird nun im Fusionsvertrag ergänzt und zu einer letzten Überprüfung an den Kanton weitergeleitet. Mit diesem Schritt kommt ein langer Prozess auf die Zielgerade, der Jahre vor den offiziellen Fusionsabklärungen eingeleitet wurde, wie die folgende Chronologie aufzeigt: