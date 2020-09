Brite kommt mit Porsche auf die Gegenfahrbahn und verursacht Unfall – Polizei stellt Alkoholeinfluss fest

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Bözbergtunnel aufgrund von Unterhaltsarbeiten lediglich einstreifig und im Gegenverkehr betrieben. Kurz nach 1 Uhr fuhr ein 63-jähriger Brite aus dem Kanton Zürich mit seinem Porsche auf den gesperrten Überholstreifen und setzte zu einem Überholmanöver an. In diesem Moment kam ihm ein korrekt fahrender 19-jähriger Mercedes-Fahrer entgegen.

Aufgrund des sofortigen Reagieren und Ausweichen des 19-Jährigen konnte eine Frontalzusammenstoss verhindert werden und es kam zu einer frontal-seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde dadurch in einen unbeteiligten, korrekt fahrenden Personenwagen geschleudert. Eine Person wurde leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von zirka 70'000 Franken, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung festhält. Zwecks Sachverhaltsaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Tunnel für zirka eine Stunde gesperrt werden.

Beim Unfallverursacher stellte die Polizei Alkoholeinfluss fest. Sie klärt nun den genauen Unfallhergang ab. Der Führerausweis wurde dem Verursacher vorläufig abgenommen. Zudem wird er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (az/kob)

