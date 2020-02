«Bianca» deckt Turnhalle ab – Leute kommen mit dem Schrecken davon

Am Donnerstagabend riss Sturm «Bianca» das Blechdach von der Turnhalle des Dohlenzelg-Schulhauses in Windisch. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 20 Leute, darunter auch Kinder in der Halle. «Als wir zufuhren, sahen wir, dass das Dach schon vor dem Eingang liegt. Von der Belegung her wussten wir, dass noch Vereine am Turnen sind», sagt Stefan Hiltpold, Kommandant der Feuerwehr Windisch, gegenüber dem Regionalsender TeleM1.

Die Einsatzkräfte hätten die Halle sehr schnell evakuieren und absperren können, so Hiltpold weiter. Alle Turnenden konnten unverletzt evakuiert werden, die Kinder kamen mit dem Schrecken davon. «Sie hatten sehr viel Angst und waren froh, war jemand von der Feuerwehr da«, erzählt Hiltpold. Die Sanität betreute die Kinder daraufhin in der Gemeindebibliothek. (gia)

So wütete Sturm «Bianca» im Kanton Aargau: