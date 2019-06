Baschi: Es ist einfach riesig hier. Jeder Schweizer Künstler kann behaupten, dass es etwas Spezielles ist, hier zu spielen. Als ich vor 12 oder 13 Jahren zum ersten Mal hier war, war es noch gratis und hatte dreimal so viele Leute. Das erlebt man einmal und dann will man immer wieder hin.

Das Line-up ist dieses Jahr ausschliesslich männlich besetzt. Findest du, es braucht mehr Frauen auf der Bühne?

Auf jeden Fall. Jeder hat es verdient, auf der Bühne zu stehen. Aber wir kennen ja das Problem, dass es in der Schweiz halt nicht so viele Musikerinnen gibt. Ich finde das schade, aber was will ich schlussendlich dagegen tun?

Was sind deine Pläne für diesen Sommer?

Ich habe noch einige coole Auftritte vor mir, darauf freue ich mich. Fast jedes Wochenende bin ich auf Konzerten oder Open-Airs, nächste Woche steht das «Rock the Wolves»-Festival an, übernächste Woche das Summerstage in Basel. Sonst möchte ich sicher noch ein paar Tage ans Meer und ein paar schöne Grill-Abende erleben.

Wie sieht es im Moment mit eigenen Musik-Projekten aus?

Wir arbeiten bei uns im Tonstudio und produzieren für andere Bands. Ich will aber sicher bald wieder mit eigenen Songs beginnen. Etwas Definitives kann ich dazu aber noch nicht sagen. Jetzt kommt aber zuerst mal der Sommer und dann schauen wir weiter.

Was ist deine liebste Erinnerung an das Argovia-Fäscht?

Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist einfach das ganze Drumherum, das es besonders macht. Backstage mit den Künstlern abhängen, der Adrenalinkick auf der Bühne, die Leute spüren, Musik machen.

Kommst du nächstes Jahr wieder?

Am liebsten würde ich schon wiederkommen. Aber ich denke, nächstes Jahr darf ich den Platz für jemand anderen freimachen.

Vielleicht für eine Frau?

Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Ich gönne es auch jedem von Herzen, der dieses tolle Festival noch nie erlebt hat.

