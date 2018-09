Am Montag kurz nach 11 Uhr fuhr ein 49-jähriger Schweizer mit seinem Opel auf der Umfahrungsstrasse von Hausen Richtung Lupfig. Wie die Kantonspolizei mitteilt, verlor er kurz vor der Seebli-Kreuzung die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links gegen das Strassenbord und in die Gegenfahrbahn. Dabei wurden drei entgegenkommende Autos leicht beschädigt. Der Opel des Unfallverursachers erlitt Totalschaden.



Der Lenker wurde zur Kontrolle von der Ambulanz ins Spital gebracht. Laut Angaben der Polizei erlitt er jedoch keine Verletzungen. Die Kantonspolizei klärt nun ab, was zum Unfall geführt hat. Dem 49-jährigen Mann wurde vorläufig der Führerausweis abgenommen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf 25'000 Franken.

