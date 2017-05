Zugegeben, das alte Milchhüsli resp. Salzhüsli an der Dorfstrasse in Effingen ist momentan sicher kein Juwel. Das soll sich aber noch dieses Jahr ändern, so der Plan, wenn das Flüchtlingsprojekt «Brotbackstube» realisiert wird. In der gemeindeeigenen Liegenschaft, die im Dorfzentrum neben dem Bach liegt, soll künftig nicht nur gemeinsam Brot gebacken werden. Das Lokal könnte als Begegnungsort verschiedener Kulturen aus dem Dorf und aus den Nachbarsgemeinden dienen.

Die 600-Seelen-Gemeinde ist schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem attraktiven Treffpunkt. Seit das letzte Restaurant, der Volg-Laden sowie die Post dichtmachten, sind in den vergangenen Jahren Versuche mit einem Trotten-Stübli und Vollmond-Treff jeweils nach einigen Monaten wieder eingestellt worden. So läuft der Austausch in der Bevölkerung momentan vor allem über die Schule und den Jugendtreff Domizil im Gemeindehaus.

30 000 Franken von Swisslos

Mit der Aufnahme einer syrischen Flüchtlingsfamilie vor eineinhalb Jahren entstand in Effingen ein Betreuungsteam. Dieses bietet der Familie Aufgabenhilfe für die Kinder, Deutschunterricht oder Übersetzungsdienste an. Frau Vizeammann Iris Schütz, zuständig für das Soziale, spürt bei der Dorfbevölkerung den Asylsuchenden gegenüber viel Wohlwollen. Und so entstand letztes Jahr auch die Idee für die Brotbackstube. Die Gemeinde Effingen und das Betreuungsteam reichten beim Kanton einen Antrag für die Vergabe eines Beitrags aus dem Swisslos-Fonds für Flüchtlingsprojekte ein. Im Dezember 2016 kam die Zusage, dass das Vorhaben mit 30 000 Franken aus dem Swisslos-Fonds unterstützt wird.