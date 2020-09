1,4 und 2,6 Promille: Autofahrer kommen von der Strasse ab – auch betrunkene Velofahrer waren unterwegs

Die Kantonspolizei meldet am Sonntag mehrer Unfälle, bei die Betroffenen alle Alkohol im Blut aufwiesen. Dabei handle es sich um zwei Auto- und zwei Velofahrer. Drei mussten verletzt ins Spital gebracht werden.

Mit 1,4 Promille auf der Autobahn

Der erste Unfall ereignete sich am Samstag Mittag auf der A3 in Richtung Basel. Eine 48-jährige Automobilistin war mit ihrem Auto, einem roten Nisssan Micra, unterwegs, als sie Höhe Zeiningen die Spur wechseln wollte. Dabei dürfte sie zu stark eingelenkt und in der Folge zu viel Gegensteuern gegeben haben, worauf sich ihr Fahrzeug aufschaukelte, überschlug und auf dem Pannenstreifen zum Stillstand kam. Die Lenkerin verletzte sich und wurde mittels Ambulanz ins Spital überführt. Ein Alkoholtest zeigte rund 1.4 Promille in ihrem Blut.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Laufenburg-Rheinfelden eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Den Führerausweis musste die Lenkerin, zu Handen der Entzugsbehörde, abgeben.

Niederrohrdorf: Zu schnell in der Kurve

Ein weiterer Unfall ereignete sich in Niederrohrdorf auf der Hiltibergstrasse. Ein 40-jähriger Automobilist gab an, am späteren Nachmittag im Kurvenbereich zu fest aufs Gas gedrückt zu haben, so meldet die Polizei. Infolge dessen habe er die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und sei mit mehreren Randleitpfosten kollidiert. Sein Fahrzeug kam im Anschluss im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Anlässlich der Tatbestandsaufnahme konnten rund 2.6 Promille festgestellt werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Baden eröffnete ebenfalls eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Den Führerausweis musste er auf der Stelle abgeben.

Alkoholisierter Velofahrer touchiert Gehsteig und stürzt

Am frühen Abend dann wurde ein Verkehrsunfall in Rupperswil auf der Seetalstrasse gemeldet. Dabei stürzte ein 55-jähriger Fahrradlenker, nachdem er in der Bahnunterführung den Gehsteig touchiert hatte. Der Lenker musste verletzt durch die Ambulanz ins Spital gebracht werden. Auch dieser Verkehrsteilnehmer wies einen positiven Atemalkoholtest auf. So war er mit rund 1.1 Promille unterwegs.

E-Bike Fahrer stürzt ebenfalls alkoholisiert

In Birrhard auf der Birrfeldstrasse stürzte wenig später ein 42-jähriger E-Bike Fahrer. Er hatte in einer leichten S-Kurve den Randstein touchiert. Der Lenker musste mit mittelschweren Verletzungen durch die Ambulanz ins Spital gefahren werden. Auch bei ihm war der Atemalkoholtest positiv: Er wies 1.8 Promille auf. Die Zuständige Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blutprobe an. Den Führerausweis musste auch er abgeben. (mma)

