Letzte Woche wurden die SBB in Trauer versetzt: Ein Zugchef wurde am Bahnhof Baden beim Abfertigen eines Zuges in der Tür eingeklemmt. Der Interregio schleifte den Mann mit, dieser verstarb an seinen Verletzungen.

Nach der Trauer folgten die Ermittlungen: Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) entdeckte einen Mangel bei den Türen des Interregios: Das Einklemmschutzsystem war defekt.

Die Türen gingen nicht wieder auf, wenn jemand sich darin eingeklemmt hatte. Nach einer Sonderkontrolle der SBB bei weiteren Wagen des selben Typen (EW-IV) stellte sich heraus, dass bei fünf anderen Türen das selbe Problem besteht.

Arbeitsabläufe sind einzuhalten, sagt die SBB-Führung

Letzte Woche wiesen die SBB darauf hin, dass Sicherheitsvorschriften einzuhalten seien und riefen ihre Mitarbeiter entsprechend auf, diese zu respektieren. Denn nicht alle würden sich an die Arbeitsabläufe halten. Am Donnerstag sagte der Leiter Bahnproduktion, Linus Looser, gegenüber Tele M1: «Bei so vielen Mitarbeitern und Abfertigungen kann es dazu kommen, dass mal ein Prozess nicht richtig eingehalten wird.»

Tatsächlich kann der Fernsehsender dank versteckter Kamera feststellen, dass eine Zugchefin den Abfertigungsablauf nicht respektiert. Sie gibt den Schliessungsbefehl der Tür mit dem Vierkantschlüssel, bevor sie selber eingestiegen war. Laut der SBB-Führung kommt das immer wieder mal vor. Eine Kritik am Personal mit dem Appell, sich an die Regeln zu halten: «Diese Prozesse müssen eingehalten werden», sagt Looser.

SBB zeigen den Ablauf bei der Türschliessung