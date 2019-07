Am Samstag, kurz nach 18 Uhr, wollte ein Automobilist in Spreitenbach von der Dorfstrasse in die Zentrumsstrasse einbiegen. Ersten Erkenntnissen zu folge missachtet er dabei die Signalisation "Kein Vortritt" wobei es zur Kollision mit dem Fahrradlenker kam. Dabei wurde der 75-jährige Fahrradlenker mittelschwer verletzt und durch die Ambulanz ins Spital überführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

