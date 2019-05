An der Limmatpromenade in Baden wurde am Montagnachmittag eine Leiche gefunden. Passanten entdeckten die tote Frau im Wald am Steilhang der Promenade nahe Oelrain und verständigten um 14.15 die Polizei. Diese sperrte nach Eintreffen das Gelände zwischen Promenadenlift und Bäderquartier für die Bevölkerung ab. Auch ein Abschnitt des Geländers beim unteren Bahnhofplatz wurde abgesperrt.

Gemäss Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, wurde die Identität der Frau am späten Nachmittag geklärt. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem Tötungsdelikt mit Fremdeinwirkungen aus. Die tote Frau wurde am Abend geborgen und die Arbeiten am Tatort abgeschlossen. Die Kantonspolizei sucht nun nach Zeugen, die zusätzliche Informationen liefern können.