Der Notruf ging um zirka 3.15 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale ein, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Sonntagmorgen. In einer Wohnung an der Zelgmattstrasse in Killwangen trafen die Einsatzkräfte der Polizei auf einen schwer verletzten Mann. Der 57-jährige Serbe wies gemäss Mitteilung mehrere Stich- und Schnittverletzungen auf.

Eine Ambulanz brachte in ins Spital, wo er in den frühen Morgenstunden seinen schweren Verletzungen erlag.

Hier vor einem Mehrfamilienhaus an der Zelgmattstrasse wurde der Mann niedergestochen: