In Busslingen ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Traktor fuhr auf der Hauptstrasse von Künten Richtung Busslingen. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte ein Töff-Fahrer zum Überholen an. Der 33-Jährige kollidierte mit dem Anbaugerät des Traktors. Dabei wurde er am Fuss verletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Er begab sich ins Spital.

Die Polizei klärt den Unfallhergang ab. Sie sucht Zeugen (Tel. 062 886 88 88).

