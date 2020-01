«Tivoli Garten»: Nach jahrelangen Verzögerungen liegt nun die Baubewilligung vor

Nachdem Anfang Dezember vom Spreitenbacher Gemeinderat die Baubewilligung für die Baugrube für die Überbauung «Tivoli Garten» erteilt wurde, liegt nun auch die Baubewilligung für das Projekt selbst vor. Die Bauherrin, die Genossenschaft Migros Aare, investiert mitten in Spreitenbach – gleich beim Shoppi Tivoli – über 200 Millionen Franken in einen Obi Baumarkt, in fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 438 Wohnungen, einen Kindergarten und in eine Haltestelle für die Limmattalbahn.

Damit ist ein von der Bauherrin lange erwarteter Meilenstein erreicht. Die Baubewilligung muss zwar noch in Rechtskraft erwachsen, kann dagegen doch auch noch Einsprache erhoben werden - aber nur noch von Personen und Institutionen, die im Bewilligungsverfahren involviert waren.

Mit Einsprachen und Beschwerden mussten sich die Verantwortlichen des Bauprojekts schon in der Vergangenheit herumschlagen, was zu jahrelangen Verzögerungen geführt hatte. Bereits 2006 hatte die Bauherrin mit der Planung eines Obi Baufachmarkts in der Handels- und Gewerbezone Ost (HGO) begonnen. Doch die Gemeinde Spreitenbach wollte keine «Stand-alone»-Lösung, also nur einen Baumarkt, sondern forderte, dass eine Wohnüberbauung in die Planung mit einbezogen würde.

Unter Zeitdruck wegen Limmattalbahn

Nach der Ausarbeitung und Überprüfung verschiedener Konzepte durch die Bauherrin genehmigte im Juni 2011 die Gemeindeversammlung eine Teiländerung der Bau- und Nutzungs­ordnung (BNO) in der Handels- und Gewerbezone Ost, welche neu Bauten für die Wohnnutzung und Hochhausbereiche zuliess. Ende 2011 wurde der dazugehörige Gestaltungsplan öffentlich aufgelegt.

Doch der Verkehrsclub Aargau (VCS) wehrte sich dagegen und reichte Beschwerde ein. Er erreichte vor Bundesgericht, dass der Perimeter für die Umweltverträglichkeitsprüfung ausgeweitet wurde und die gesamte Anlage inklusive Shoppi-Tivoli und Limmatpark umfasste. Doch damit nicht genug: Der VCS legte auch gegen den überarbeiteten Gestaltungsplan Beschwerde ein. Diesmal ging es um die Parkraumbewirtschaftung, die ihm zu wenig weit ging. Wiederum verzögerte sich das Projekt. Nach zähen Verhandlungen konnten sich die Beteiligten im Januar 2019 auf eine Kompromiss­lösung einigen.

Unter Zeitdruck steht das Projekt vor allem wegen der geplanten Haltestelle für die Limmattalbahn. Durch die erneute Beschwerde des VCS wurde befürchtet, dass die Station nicht realisiert werden könnte. Die Limmattalbahn soll im Dezember 2022 in Betrieb gehen – mit vorläufiger Endstation in Killwangen. Mit den Bauarbeiten für die Haltestelle beim «Tivoli Garten» müsste die Limmattalbahn aber bis spätestens Ende 2021 starten, um rechtzeitig fertig zu werden.

Für die Migros Genossenschaft Aare ist die erteilte Baubewilligung eigentlich eine gute Nachricht. Noch wollen sich die Verantwortlichen aber nicht dazu äussern. Mediensprecherin Andrea Bauer schreibt: «Wir möchten mit Aussagen zum Tivoli Garten noch so lange warten, bis die Baubewilligung auch rechtskräftig ist. Das wird etwa Mitte Januar der Fall sein. Dann werden wir mit einer Medienmitteilung über die nächsten Schritte informieren.»