Stau auf der A1: Zwei Unfälle sorgen für Stau im Feierabendverkehr

Zwischen Mägenwil und der Verzweigung Birrfeld staut sich in Richtung Zürich aufgrund eines Unfalles der Verkehr. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Es muss mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten gerechnet werden.

Auch in der Gegenrichtung, zwischen Oftringen und Rothrist, staut sich der Verkehr aufgrund eines Unfalles. Hier ist die Fahrbahn auf eine Spur verengt, der Zeitverlust beträgt bis zu 30 Minuten. Der TCS empfiehlt Reisenden in Richtung Bern ab der Verzweigung Birrfeld via A3 oder A2 zu reisen.

Update folgt...