Kurz vor 5 Uhr am Freitagmorgen meldete eine Anwohnerin einen Brand beim Kindergarten in Fislisbach. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, «dass ein Holzbalkengerüst auf dem Kinderspielplatz in Brand gesetzt wurde», heisst es in einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei.

Personen, die Hinweise zum Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim zu melden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

