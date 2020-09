Schwer verletzte Frau in Einfamilienhaus – ein Mann vorläufig festgenommen

In einem Einfamilienhaus in Nussbaumen kam es am Samtagmorgen offenbar zu einem Gewaltdelikt. Gegen 10:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wie Roland Pfister von der Kantonspolizei Aargau bestätigt.

Die eintreffende Polizei-Patrouille traf vor Ort einen Mann und eine schwer verletzte Frau an. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Frau durch eine Stichwaffe verletzt. Der mutmassliche Täter konnte verhaftet werden.

Das Gebiet rund um das Einfamilienhaus ist zur Spurensicherung derzeit grossräumig abgesperrt. Über die Hintergründe der Tat und den mutmasslichen Täter können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, so Pfister.