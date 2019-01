Ein Schwan hat sich am Donnerstagmorgen auf die Autobahn A1 bei Spreitenbach verirrt. Das bestätigt die Kantonspolizei Aargau. Mediensprecher Bernhard Graser sagt, der Polizei sei ein Schwan gemeldet worden, der sich erst auf der Spur in Fahrtrichtung Zürich, später in Fahrtrichtung Bern aufhielt. Die Polizei rückte aus. Der Verkehr kam zum Erliegen.

Einem Lastwagenchauffeur gelang es schliesslich, den Schwan zu retten: Er fing ihn mit einer Jacke ein und brachte ihn zur Raststätte Würenlos. Die Polizei bot einen Jagdaufseher auf, der das Tier untersuchte. Er fand keine Verletzungen und setzte es in der Limmat aus.