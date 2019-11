Räuber überfallen Coop-Tankstelle und flüchten mit Bargeld – Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen kurz vor 4 Uhr traten zwei maskierte Männer an den Coop-Tankstellenshop, während eine Angestellte den Shop öffnete. Die beiden Täter konnten diese in Schach halten und und dann an Bargeld gelangen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Nach wenigen Minuten verliessen die Unbekannten den Tatort, bestiegen ein Auto (vermutlich einen dunklen BMW) und ergriffen die Flucht in Richtung Brugg. Die Angestellte des Shops blieb unverletzt. Umgehend nach Eingang der Meldung rückten mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aus.

Beschreibung der Täterschaft

Die beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: einer der Männer war ca. 170-180 cm der andere etwas kleiner ca. 165-170 cm, beide seien schlank und dunkel gekleidet. Zudem hätten beide Handschuhe getragen und ihr Gesicht verdeckt. Weiter seien sie mit einer Schusswaffe sowie einem hammerähnlichen Gegenstand bewaffnet gewesen.

Die Kantonspolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau, Dezentrale Ermittlungen Süd in Buchs (Tel. 062 835 80 26) zu melden.

