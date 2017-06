Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in Gebensdorf. Um 16.15 fuhr eine 29-jährige Türkin auf der Landstrasse. Gemäss Kantonspolizei merkte sie nicht, dass der Verkehr vor ihr abbremste und schliesslich zum Stehen kam. In der Folge fuhr ihr Lieferwagen in ein vor ihm stehendes Motorrad. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses in den vor ihm stehenden Ford geschoben.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer, ein 62-jähriger Schweizer, verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am Töff entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden am Lieferwagen und am Ford schätzt die Polizei auf rund 10'000 Franken. Während der Tatbestandsaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Landstrasse im Brückenbereich bis um 18 Uhr gesperrt.

Die Kantonspolizei nahm der Unfallfahrerin den Führerausweis ab und verzeigte sie an die zuständige Staatsanwaltschaft.

