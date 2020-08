Luzi Stamm kandidiert für den Badener Stadtrat – so reagieren seine Konkurrenten

Bei den Nationalratswahlen letztes Jahr nominierte ihn die SVP aber nicht mehr. Die SVP Aargau teilte mit, dass sie den Gesundheitszustand von Luzi Stamm «seit längerer Zeit mit wachsender Sorge» verfolge. Der Rechtsanwalt und ehemalige Präsident des Bezirksgerichts Baden trat mit einer eigenen Liste an – er meldete sich ebenfalls kurz vor Anmeldeschluss an – er blieb aber chancenlos. «Gut möglich, dass es nun zweiten Wahlgang gibt»

Daniel Glanzmann, Fraktionspräsident der SVP Baden, betont: «Es handelt sich um eine private Kandidatur. Die SVP Baden unterstützt offiziell Stefan Jaecklin von der FDP.» Für Luzi Stamm wäre eine Wahl gleichbedeutend mit einer Rückkehr ins Stadthaus. Denn er war schon einmal Badener Stadtrat: In den Jahren 1990 und 1991. Damals aber noch für die FDP, für die er in den 1980er-Jahren auch im Badener Einwohnerrat sass – und die er zu Beginn auch im Nationalrat vertrat. Von 1991 bis 2019 gehörte er dem Parlament an, nach einem Jahrzehnt war der Wechsel zur SVP erfolgt.

«Damit habe ich wirklich nicht gerechnet», sagt Benjamin Steiner. Er hat vom neuen Konkurrenten gestern Mittag erfahren. «Gut möglich, dass es nun zu einem zweiten Wahlgang kommt.» Denn wer bereits am 27. September gewählt werden will, muss nun ein absolutes Mehr erreichen und nicht mehr nur die Mehrheit der Stimmen holen, wie es bei einem Duell der Fall gewesen wäre. Inwiefern sich seine Wahlchancen nun verändern, sei schwierig abzuschätzen, sagt Steiner. Stamm sei nach wie vor sehr bekannt in Baden, die Bekanntheit spreche für ihn. «Ich konzentriere mich aber auf mich selber, halte an meinem Wahlkampfprogramm fest und blicke den kommenden Wochen entspannt entgegen.»

Auch Stefan Jaecklin (FDP) ist gestern von der Kandidatur Stamms überrascht worden. Er spricht von einer Erweiterung des Kandidatenkreises, aus demokratischer Sicht sei die Kandidatur Stamms ein Gewinn, die den Wahlkampf noch spannender mache.

Baden steht vor einer Richtungswahl

Wird der bürgerliche Luzi Stamm vor allem dem bürgerlichen Stefan Jaecklin Stimmen kosten – und wird dadurch der Weg frei für den linksliberalen Steiner? «Nein, so sehe ich das nicht», sagt Stefan Jaecklin. «Ich habe die volle Unterstützung der CVP und der SVP, und Stamm tritt für sich selber an. Ich konzentriere mich auf meine Themen und freue mich auf den bevorstehenden Wahlkampf.»

Baden steht im Herbst eine Richtungswahl bevor. Seit dem Rücktritt der parteilosen Sandra Kohler, deren politisches Profil schwierig einzuschätzen war, halten sich die Bürgerlichen und Links-Grün mit je drei Vertretern die Waage. Die Regierung setzt sich aus Stadtammann Markus Schneider, Matthias Gotter (beide CVP) und Philippe Ramseier (FDP) zusammen sowie aus Vizeammann Regula Dell’Anno (SP), Ruth Müri (Team) und dem parteilosen Erich Obrist , der aber als langjähriger SP-Politiker klar dem linken Lager zuzuordnen ist.

Künftig dürfte also wieder klarer sein, wie der Stadtrat tickt – selbst bei einer Wahl Luzi Stamms, der nicht mehr für eine Partei antritt.