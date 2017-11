Der Selbstunfall ereignete sich am Montag um 13 Uhr auf der Zürcherstrasse in Neuenhof. In einem Opel fuhr der 74-jährige Mann auf Höhe des Restaurants Posthorn. Im Kreisverkehr verlor er die Herrschaft über den Wagen und kam von der Strasse ab. Das Auto prallte daraufhin frontal gegen eine Mauer.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, bleib der Fahrer unverletzt. Seine 79-Jährige Beifahrerin musste jedoch von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Sie wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Unfallursache ist noch unklar, beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.





