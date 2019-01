Besuch aus dem Aargau am WEF: 65 Schülerinnen und Schüler mit Schwerpunkt- oder Ergänzungsfach Wirtschaft und Recht sowie der Wirtschaftsmittelschule Baden erleben das WEF an zwei Tagen vor Ort.

Die Schüler trafen sich am Mittwoch unter anderem mit Ständerätin Pascale Bruderer, die neu im Stiftungsrat der Schwab Foundation for Social Entrepreneurship sitzt, in der sich auch Hilde Schwab engagiert, die Frau des WEF-Gründers Klaus Schwab. Bruderer organisierte zwei internationale Referenten, die über Armut sprachen: Ein Sozial-Unternehmer aus Paraguay diskutierte mit den Schülern darüber, wie unterschiedlich Armut gemessen oder bewertet werden kann. Auf Englisch schalteten sich die Schüler lebhaft in die Diskussion ein.