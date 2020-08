Im Kreisel überholt: 78-jährige Autofahrerin baut Unfall

Die 78-jährige Autolenkerin fuhr kurz vor 15 Uhr in einer Fahrzeugkolonne von Baden in Richtung Ennetbaden. Im Kreisel wollte sie aus noch unbekannten Gründen das vorausfahrende Auto überholen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Dabei kam es zur seitlichen Kollision.

Statt abzubremsen gab die Frau «plötzlich übermässig Gas», wie die Polizei weiter schreibt. Sie überfuhr die Mittelinsel auf der gegenüberliegenden Seite und prallte mit einem korrekt entgegenkommenden Velofahrer zusammen. Dieser konnte sich dank viel Glück auf den Beinen halten und zog sich lediglich ein paar Schürfungen zu.

Die Unfallfahrerin musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Den Führerausweis musste sie abgeben.

Der Velofahrer begab sich selbstständig in ärztliche Kontrolle. An den beiden beteiligten Fahrzeugen sowie am Velo entstand Sachschaden.

Warum genau es zum Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Aktuelle Polizeibilder: