Grösserer Polizeieinsatz in Wettingen und Baden – ein Mann festgenommen

In Wettingen und Baden hat am späten Samstagabend ein grösserer Polizeieinsatz stattgefunden. Ein Mann wurde dabei festgenommen, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, sagt. Einsatzkräfte rückten nach Wettingen aus, weil Drohungen ausgestossen wurden und der Verdacht bestand, dass die verdächtige Person bewaffnet sein könnte. Die Polizeipräsenz in Baden hängt gemäss Graser vermutlich damit zusammen. Für die Öffentlichkeit habe keine Gefahr bestanden. Die Polizei werde am Sonntag informieren.

Update folgt...

(mwa)