"Ist das noch Badenfahrt wie man es kennt und geschätzt hat?", fragt sich Lotti Hagenbuch auf Facebook. Marco Vonesch findet: "Der Geist der Badenfahrt hat sich unserer konsumkranken Gesellschaft angepasst." Und Heinz Kopp meint sogar: "Die Badenfahrt ist zu einem Ort des Grössenwahns geworden!"

Grund für die grosse Aufregung ist die Ankündigung, dass die Festwirtschaften an der Badenfahrt dieses Jahr erstmals Platzreservationen entgegennehmen dürfen. Von Montag bis Donnerstag dürfen sie ein Drittel ihrer Plätze reservieren. "Wir wollten vom Verbot absehen, weil es fast nicht umsetzbar war", sagt OK-Präsident Adi Hirzel zur "Schweiz am Wochenende".

Die neue Regel kommt bei der grossen Mehrheit der az-Leserinnen und Leser nicht gut an: In einer Umfrage sprechen sich 85 Prozent von fast 400 Teilnehmern gegen die Reservationsmöglichkeit aus. In der Kommentarspalte und auf Facebook fassen viele ihren Unmut in Worte. "Frechheit. Abzocke. Skandal!", resümiert etwa Daniel Fischbach.