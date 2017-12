"Die tägliche Analyse aus der Auswertung des laufenden Einbruchgeschehens weist nun darauf hin, dass aktuell in Gebenstorf ein erhöhtes Einbruchsrisiko im Wohnbereich besteht." Mit diesen Worten warnt die Kantonspolizei per Mitteilung am Donnerstag. Es müsse damit gerechnet werden, dass Einbrecher Wohnungen oder Einfamilienhäuser heimsuchen.

Die Kantonspolizei mahnt deshalb zu erhöhter Wachsamkeit. Sie bittet die Bevölkerung, verdächtige Personen und Fahrzeuge sofort zu melden (Notruf 117).