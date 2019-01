In diesen Stunden entfaltet der Tropensturm Pabuk im Süden Thailands seine maximale Wucht. Bereits sind erste Opfer zu beklagen. Auch auf Schweizer Newsporteln kann man per Liveticker die Entwicklung des Sturms verfolgen. «Pabuk» bewegt sich mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern auf den Golf von Thailand zu.

Er ist der erste Tropensturm seit rund 30 Jahren, der die Region ausserhalb der Monsunzeit erreicht. Erwartet wurde einer der stärksten Stürme seit Jahrzehnten. In den letzten Tagen wurde befürchtet, dass der Sturm schlimmstenfalls ähnlich zerstörerisch sein könnte wie der Tropensturm Harriet, dem 1962 fast tausend Menschen zum Opfer fielen.

Bilderstrecken zeigen denn auch verlassene Hotelanlagen, verbarrikadierte Geschäfte, leergekaufte Lebensmittelregale und gestrandete Touristen am Flughafen, die so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückfliegen wollen.

«Exodusstimmung am Hafenpier»

Nicht so der Badener Dano Dreyer, der sich zusammen mit seiner Partnerin auf der Insel Ko Tao im Golf von Thailand befindet. Die Insel liegt nördlich der beiden deutlich grösseren und bekannteren Inseln Ko Pha-ngan und Ko Samui.

«Wir haben auf Ko Tao in den letzten zehn Jahren sicher schon zehn Mal Ferien verbracht, weil es hier weniger touristisch ist als auf den beiden Nachbarinseln, so Dreyer, der in Baden das Eventlokal LWB betreibt und Inhaber einer Werbeagentur ist. «Über die Weihnachtstage und Neujahr ist die Agentur geschlossen, was mir erlaubt, etwas länger Ferien zu nehmen.»